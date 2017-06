Buone notizie per i dipendenti Luxottica che nel corso del 2016 non hanno fatto assenze di rilievo e hanno lavorato anche al sabato. Attraverso una serie di accordi sindacali già in vigore e nuovi premi di produzione pensati dall'azienda, infatti, i lavoratori potranno arrivare a percepire quest'anno fino a 2500 euro in più. "È il premio di risultato più alto mai distribuito dal gruppo del presidente Leonardo Del Vecchio" ha sottolineato il rappresentante sindacale della Cisl, Paolo Chissalè. Ovviamente il premio sarà diverso in base al lavoratore ma anche in base allo stabilimento produttivo perché legato anche ad alcuni parametri come il risparmio sul materiale di consumo, alla sicurezza sul lavoro, ai comportamenti e persino alla raccolta differenziata.

Nel dettaglio, per il premio di produzione standard, che va a tutti i sei siti produttivi, l'azienda ha fissato un importo per lavoratore pari a 1927 euro. L'ulteriore benefit regolato dalle assenze può arrivare ad un massimo di 500 euro e poi ci sono i sabato lavorativi, 10 euro in più per ogni giorno prefestivo di impegno nella flessibilità. Nel calcolo del premio di risultato non si terrà conto delle assenze per maternità e paternità facoltative e per malattia dei figli piccoli.

Tre le opzioni per avere questo bonus. Accredito diretto in busta paga e conto corrente, banca ore, e infine acquisto beni o servizi. Quest'ultimo è quello incoraggiato dall'azienda visto che se il lavoratore opterà per l'acquisto di beni servizi welfare o per la previdenza integrativa avrà un premio non tassato e non soggetto a contributi ma soprattutto aggiunto di un ulteriore 10% che Luxottica ha messo sul piatto. "Tra i lavoratori c’è grande soddisfazione per un accordo che dà una risposta concreta ai loro bisogni" ha confermato il rappresentante Femca Cisl, Nicola Brancher.