L'appuntamento per tutti gli appassionati è per stasera e domani al cinema. Sarà proiettato, infatti, in questi due soli giorni il film-evento "Maurizio Cattelan: Be right back" dedicato all'artista italiano vivente più conosciuto al mondo. Il film sarà presentato nelle sale italiana nelle giornate del 30 e del 31 maggio in lingua inglese coi sottotitoli in italiano.

Dopo l'anteprima al Tribeca di New York, arriva nelle sale italiane il docufilm su uno degli artisti più affermati, discussi e provocatori al mondo, che ha rivoluzionato l’arte contemporanea.

In "Be right back", la regista Maura Axelrod racconta uno dei personaggi più importanti della scena contemporanea attraverso le interviste di curatori, collezionisti, luminari del mondo dell’arte, nonché i vecchi amori dell'artista padovano, su ciò che rende unico l’autore di opere come “La nona ora” (Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite) e “Him” (che ritrae Hitler in ginocchio intento a pregare).

Senza dimenticare manichini di bambini impiccati a un albero a Milano, oppure la controversa scultura intitolata “L.O.V.E.”, cioè una mano aperta con il dito medio proteso verso Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Piazza Affari, cuore della finanza nel nostro Paese.

Tra i protagonisti del film Massimiliano Gioni, critico d’arte e direttore associato del New Museum of Contemporary Art di New York. I due sono amici dal 1998, anno in cui Gioni intervista Cattelan per la rivista Flash Art. Maurizio Cattelan, nato a Padova nel 1960, da decenni non smette di provocare e fare un brand della sua arte.

La retrospettiva del 2011 dedicatagli dal Guggenheim Museum di New York, dal titolo “Maurizio Cattelan: All”, ne ha qualche anno fa consacrato il successo planetario. Tutto questo e molto altro ancora nel film evento nei cinema italiani in questi due giorni che si annunciano come un vero e proprio evento.