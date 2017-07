Una rapina in casa è finita nella maniera più tragica nelle scorse ore in un'abitazione delle Mauritius. Una donna britannica di 47 anni è stata uccisa dai rapinatori in un raid davanti al figlioletto di dieci anni che ha assistito impotente alla scena. A dare l'allarme è stato proprio il piccolo, che soffre di autismo, con una chiamata ad alcuni amici della madre nella quale ha spiegato che la donna non respirava più.

La vittima è Janice Farman, che abitava nel piccolo Paese insulare dell'Oceano indiano da 13 anni cioè da quando si era trasferita per il suo lavoro come direttore di un gruppo che si occupa di servizi. Come riferiscono i media locali, la polizia crede che gli assassini siano appartenenti ad una banda di ladri composta da tre uomini che dopo il colpo ha lasciato la casa a bordo della vettura della donna, ritrovata poco lontano.

La donna sarebbe stata sorpresa nelle prime ore del mattino in camera e soffocata a letto. I rapinatori, tutti mascherati, poi hanno fatto razzia di dispositivi informatici, tv e gioielli prima di darsi alla fuga. Sul caso la polizia ha immediatamente fatto scattare le indagini individuando già un sospetto. Il piccolo di dieci anni intanto è stato affidato ai servizi sociali in quanto il padre è all'estero.