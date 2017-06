L'attesa è finita: i nomi dei commissari esterni degli esami di Maturità 2017, che cominceranno il prossimo 21 giugno con la prima prova d'italiano, sono stati decisi e consegnati direttamente alle segreterie delle scuole superiori, tra licei e istituti tecnici e professionali, che potranno consultarli in anteprima. Come ha precisato il Ministero dell'Istruzione con un post sul suo profilo Twitter ufficiale, da domani 6 giugno gli elenchi saranno anche disponibili online nella sezione dedicata sul sito ufficiale del Miur, che per il momento risulta ancora non aggiornato con le ultime novità. Chi è impaziente di scoprirli può dunque recarsi in segretaria e fare richiesta di accesso ai nominativi.

Da settimane era partito il conto alla rovescia per conoscere i nomi dei temuti commissari esterni. Molti erano convinti, sulla base di quanto avvenuto negli anni precedenti, che sarebbero stati resi noti entro la prima settimana di giugno, tra il 5 e l'8, e così è stato. Numerose erano anche le voci che sono corse sui social network e sui gruppi telematici di studenti, ma l'ufficialità è arrivata soltanto dal Ministero. Dopo aver pubblicato le materie d'esame esterne, ecco finalmente anche i nomi dei professori che giudicheranno i diplomandi, vero e proprio spauracchio della Maturità.

Si ricorda che tutte le commissioni d'esame sono miste, composte da tre commissari esterni, tre interni alla scuola e da un presidente esterno, tranne che nel caso delle scuole delle zone colpite dal sisma, che avranno solo commissari interni e un presidente esterno. Una volta conosciuta l'identità dei quattro professori esterni, di certo cominceranno da parte degli studenti le indagini per conoscere i loro punti di forza e debolezza o le domande più frequenti che sono soliti fare ai propri alunni.