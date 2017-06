Il countdown per gli esami di Maturità 2017 può partire ufficialmente: dopo le voci corse tra i diplomandi in rete nei giorni scorsi, sono finalmente online i nomi dei commissari esterni che prenderanno parte alle prove, che cominceranno il 21 giugno prossimo con il tema d'italiano. L'elenco dei professori è così disponibile all'interno della sezione dedicata del sito del Ministero dell'Istruzione dopo essere stati forniti alle segreterie delle scuole superiori italiane, che ne hanno preso visione in anteprima. L'annuncio è stato fatto dallo stesso Miur sui suoi canali social e con una nota ufficiale.

Quest'anno, si legge in una nota ministeriale, saranno 12.691 le commissioni d'Esame per un totale di 25.256 classi coinvolte. Al 6 giugno, in quanto gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni, sono 505.686 le candidate e i candidati iscritti alla Maturità, di cui 489.168 interni e 16.518 esterni. "Nei prossimi giorni – ha aggiunto la Ministra Valeria Fedeli –, nell'ambito della campagna di comunicazione che abbiamo voluto dedicare alle studentesse e agli studenti, pubblicheremo consigli video su come prepararsi e su come affrontare le prove. Abbiamo coinvolto personalità di spicco che sapranno parlare con semplicità alle ragazze e ai ragazzi, mettendo la propria esperienza a disposizione di chi deve sostenere l'Esame".

Si ricorda che che tutte le commissioni d'esame sono miste, composte da tre commissari esterni, tre interni alla scuola e da un presidente esterno, tranne che nel caso delle scuole delle zone colpite dal sisma, che avranno solo commissari interni e un presidente esterno. Ora che è finalmente nota l'identità dei quattro professori esterni, di certo cominceranno da parte degli studenti le indagini per conoscere i loro punti di forza e debolezza o le domande più frequenti che sono soliti fare ai propri alunni.