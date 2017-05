È ormai partito il countdown per l’esame di maturità 2017. Centinaia di migliaia di studenti delle scuole italiane, tra licei e istituti tecnici e professionali, affronteranno a partire da mercoledì 21 giugno il tanto temuto esame di Stato. Come al solito, la prima prova da affrontare è quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Poi ci saranno le altre prove scritte e infine il colloquio orale. Ed è proprio della prima prova che già si parla tanto in rete, dove è scattato il toto tracce. “Quali tracce usciranno?”, è sicuramente una delle domande più frequenti che si trovano nelle principali community online di studenti. Come ogni anno, anche per la maturità 2017 c’è quindi chi prova a indovinare quali tracce sceglierà il ministero dell’Istruzione per la prova di italiano. Si parte ricordando in particolare le varie morti illustri e anniversari che cadono quest’anno, temi che potrebbero appunto finire tra le tracce della maturità.

Toto tracce 2017: da Falcone e Borsellino a Trump.

Qualche ipotesi è stata raccolta dai portali Studenti.it e Skuola.net. Nel toto tracce della maturità 2017 troviamo il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, i 25 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, i 50 dalla morte di Che Guevara e anche i 100 anni dalla nascita di John Fitzgerald Kennedy. Per saggio breve e analisi del testo in rete vengono considerati possibili come autori Umberto Saba (scomparso 60 anni fa) e Ugo Foscolo e c’è anche chi ipotizza Dario Fo, scomparso lo scorso anno. Si ipotizza poi un possibile tema sulla Costituzione dato che se ne è parlato molto dopo il referendum del 4 dicembre scorso. Infine, come praticamente accade da diversi anni, c’è chi non esclude possibili tracce su terrorismo e Isis, argomenti purtroppo sempre molto attuali. Stesso discorso per immigrazione e integrazione. Possibile anche una traccia sugli Stati Uniti di Donald Trump, eletto presidente a gennaio.

Come si svolge la prima prova scritta della maturità 2017.

Come si diceva, la prima prova scritta è in programma mercoledì 21 giugno 2017. A partire dalle 08:30 i maturandi avranno massimo sei ore di tempo per terminare il loro tema di italiano, le cui tracce sono uguali per tutti gli indirizzi e vengono stabilite dal Miur. Arriveranno nelle scuole solo la mattina della prova attraverso il plico telematico. Gli studenti potranno scegliere tra quattro diverse tipologie di testo: analisi del testo (tipologia A), saggio breve o articolo di giornale (tipologia B), tema storico (tipologia C) e tema di attualità (tipologia D). Il voto massimo conseguibile è 15.