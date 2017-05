Manca poco agli esami di Maturità 2017. Il 21 giugno è infatti in programma la prima prova, quella d'italiano, seguita dalla seconda prova e dal cosiddetto quizzone, per centinaia di migliaia di studenti italiani dell'ultimo anno delle superiori, tra licei e istituti tecnici e professionali, per i quali si apriranno, dopo il diploma, le porte del futuro, chi all'università e chi nel mondo del lavoro. Prima però di pensare in grande, è bene ripassare cosa si può e cosa non si può portare in classe durante i giorni delle prove scritte e del colloquio orale per arrivare pronti a questo appuntamento e evitare i rimproveri dei professori. È lo stesso Ministero dell'Istruzione a rendere noto una sorta di "codice di comportamento", pubblicato sui propri canali social, che fa parte della campagna #NoPanic, per accompagnare i maturandi fino all'ultimo giorno di scuola.

Sì a vocabolario, orologio e calcolatrici.

Se volete affrontare al meglio le prove dell'esame di Maturità non dovete dimenticarvi di portare con voi un orologio, che vi permetterà di rispettare il tempo di consegna dei compiti e soprattutto di verificare quando potrete fare una pausa per andare in bagno e sgranchirvi le gambe (in genere dopo un paio d'ore si può avanzare richiesta ai professori). Ancora, fondamentale è l'utilizzo del vocabolario, d'italiano per la prima prova, di latino o greco o ancora di una lingua straniera, come l'inglese o lo spagnolo, per la seconda prova: senza, difficilmente potrete rispondere efficacemente alla traccia. Per gli scientifici, invece, sì alle calcolatrici scientifiche e/o grafiche. Se previste, ci sarà la possibilità di usare attrezzature informatiche e di laboratorio. Necessario anche il rispetto delle regole e l'impegno di ciascuno a portare a termine i compiti nel migliore dei modi. A questi consigli, ne aggiungiamo altri, più pratici. Ricordate di portare con voi la carta d'identità, o un documento di riconoscimento, altrimenti non potrete partecipare a tutte le prove d'esame; la penna, o anche più di una per scrivere i compiti; e infine, acqua e merendine, che potranno permettervi di ricaricare le energie. Le prove, infatti, durano in media dalle tre alle sei ore, per cui avrete bisogno di mettere qualcosa sotto i denti per evitare cali di zucchero e disidratazione.

No a cellulari, internet e… ansia.

Più che a ciò che è permesso, bisogna prestare attenzione a quello che è assolutamente vietato portare all'esame di Maturità per non incorrere in sanzioni e richiami da parte dei professori. Al bando, soprattutto, come sottolinea il Miur, smartphone, tablet e qualsiasi altro tipo di telefoni cellulari da tenere sotto al banco, così come calcolatrici CAS, wireless o con connessione elettrica. Il nemico numero uno dei diplomandi, infatti, è internet insieme a tutti i dispositivi che possono connettersi online per permettere di cercare risposte ai quesiti delle prove e svolgimenti delle tracce. Ancora, niente libri di testo, né fogli, che vi verranno forniti direttamente dalla scuola, e niente trucchetti per copiare, dai famosi bigliettini ai tradizionali Bignami. Ma soprattutto, cercate di dire no al panico e all'ansia, che potrebbero giocarvi brutti scherzi. In questo caso, basta seguire alcuni consigli, come cercare di dormire e avere una alimentazione corretta oltre, ovviamente, a studiare con metodo senza voler a tutti i costi recuperare le proprie lacune in fretta, che vi permetteranno di presentarvi più tranquilli in sede d'esame.