Sale la febbre per gli esami di Maturità 2017. Non solo sono partiti in rete i toto tracce con gli eventuali autori del tema della prima prova d'italiano, in programma il 21 giugno prossimo, ma grande attesa c'è anche per la pubblicazione dei nomi dei temuti commissari esterni: quando usciranno gli elenchi? Conoscerli è fondamentale per le decine di migliaia di studenti italiani che dovranno superare i tre test scritti e il colloquio orale per ottenere il diploma. Per il momento, numerose e confuse voci si rincorrono sui social network. Addirittura, secondo alcuni i nomi potrebbero essere resi noti il 30 maggio o comunque prima della fine del mese.

Una data precisa, in realtà, non è stata comunicata dal Ministero dell'Istruzione, che tuttavia aveva nei mesi scorsi solo fatto sapere che avrebbe svelato i nominativi qualche giorno prima rispetto allo scorso anno. Nel 2016, infatti, i nomi dei commissari esterni furono pubblicati sul sito del Miur il 7 giugno, subito dopo aver recapitato le generalità di questi ultimi alle segreterie delle singole scuole, che ne conoscono in genere l'identità in anteprima. Ancora, nel 2015, i nomi erano andati online il 5 giugno e nel 2014 il 3. Facendo alcuni calcoli, non è sbagliato pensare che la data fatidica sia intorno a giovedì 1 giugno o al massimo lunedì 5, anche se sul web molti sono pronti a giurare che sarà il 6. Attenzione, dunque, a non farsi prendere dal panico e a non credere alle false notizie diffuse in rete. L'ufficialità può arrivare soltanto con la comunicazione ministeriale, prima di allora sono solo indiscrezioni e voci di corridoio.

Perché è importante conoscere i nomi dei commissari esterni.

Conoscere quali materie saranno interne o esterne all'esame di maturità, e di conseguenza i relativi insegnanti, è fondamentale per organizzare il proprio piano di studi. Il Miur ha già svelato lo scorso gennaio le materie dei commissari esterni, diverse a seconda del tipo di istituiti, ma il nome dei commissari stessi è per il momento ancora top secret. Si ricorda, infatti, che tutte le commissioni d'esame sono miste, composte da tre commissari esterni, tre interni alla scuola e da un presidente esterno, tranne che nel caso delle scuole delle zone colpite dal sisma, che avranno solo commissari interni e un presidente esterno. Una volta conosciuta l'identità dei quattro professori esterni, di certo cominceranno da parte degli studenti le indagini per conoscere i loro punti di forza e debolezza o le domande più frequenti che sono soliti fare ai propri alunni.