Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale ha concesso a Nicola Giuseppe Scomparin la grazia totale della pena detentiva ancora da espiare. Scomparin è stato condannato, a seguito del riconoscimento da parte della competente corte di appello italiana della sentenza emessa dalla Autorità giudiziaria della Thailandia, a espiare venti anni e due mesi di reclusione per il reato (commesso in Thailandia) di detenzione di sostanze stupefacenti. Nella nota diffusa dal Quirinale si parla di circa 32 grammi di eroina e 9 grammi di marijuana. L'esecuzione della pena detentiva è in corso dal 21 settembre 2006, dapprima in Thailandia e poi dal settembre del 2012 nel nostro Paese. Scomparin avrebbe dovuto lasciare il carcere nel maggio del 2025.

Considerato il buon comportamento tenuto dal condannato in carcere – Secondo quanto si legge ancora nel comunicato del Quirinale, la decisione di Mattarella tiene conto dell'avviso favorevole espresso dal Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. “Nella valutazione della domanda di grazia, il Capo dello Stato ha considerato i pareri favorevoli formulati dalle competenti autorità giudiziarie. Essi si sono basati sulla circostanza che la pena detentiva già scontata dallo Scomparin è notevolmente superiore a quella normalmente inflitta in Italia per fatti analoghi. È stato considerato, inoltre, il buon comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione, protrattasi complessivamente per oltre dieci anni e otto mesi”, conclude la nota del Colle.