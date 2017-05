Purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Matteo Barbalinardo, il ragazzo lucano di 17 anni di cui non si non si avevano notizie da giovedì scorso. Nel pomeriggio di domenica infatti il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto all'interno di un cantiere edile del comune di Pisticci. in provincia di Matera. Il cadavere dell'adolescente era coperto da un telo e abbandonato all'interno di un fabbricato in costruzione in località Marconia, dove abitava con la sua famiglia. Secondo le prime indiscrezioni, sul corpo del giovane sarebbero evidenti alcune ferite da arma da taglio. Dopo la segnalazione, sul posto sono subito accorsi polizia e carabinieri che ora stanno effettuando le prime verifiche.

Per accertare con sicurezza le esatte cause della morte si dovrà attendere probabilmente l'autopsia sul cadavere che sarà disposta dal giudice, ma gli inquirenti stanno già ascoltando alcuni amici del ragazzo. Del 17enne si erano perse le tracce giovedì pomeriggio quando era stato visto per l’ultima volta nella villa del centro abitato. Matteo era uscito con un amico che però ha riferito si non averlo più visto né sentito dopo che si erano lasciati, al termine della serata trascorsa insieme.

A denunciare la scomparsa del giovane era stata la madre, allarmata dal fatto che il figlio non era rientrato a casa la sera. Le forze dell'ordine avevano subito avviato le ricerche del giovane in zona con la collaborazione di diversi gruppi di volontari, molti dei quali suoi amici che avevano anche diffuso appelli e la foto sui social nella speranza di poterlo ritrovare. Le ricerche erano proseguite anche domenica poi la macabra scoperta che ha fatto perdere ogni speranza.