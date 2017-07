Un deejay vittima di un incidente stradale avvenuto sulla A15 Parma-La Spezia è stato arrestato poco dopo l’arrivo dei primi soccorritori in autostrada. Sul camper dell’uomo era infatti stata nascosta della droga. Da quanto ricostruito il deejay – un quarantenne di Pisa residente sul litorale livornese – era di ritorno da una festa in Svizzera insieme a due ragazze austriache quando ha perso il controllo del suo camper che poi si è schiantato sul guardrail rovesciandosi sulla fiancata. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito nella direzione opposta a quella del camper. Quando gli uomini della Stradale sono arrivati sul posto per i primi soccorsi hanno notato che il quarantenne era un po’ stordito e poi gli agenti, mentre raddrizzavano il camper, hanno visto che sotto la scocca c'era uno shaker di quelli usati nei locali per preparare i cocktail ancorato al pianale con tre calamite.

Cocaina in uno shaker e olio di hashish in 14 flaconi contagocce – Il deejay non avrebbe saputo spiegare con chiarezza ma avrebbe detto che con il suo lavoro in giro per l'Europa gli capita spesso “di rimorchiare” e quindi di preparare da bere. Gli agenti hanno però continuato a controllare il camper e nello shaker hanno trovato 30 grammi di cocaina mentre in un cassetto del veicolo erano stati nascosti 14 flaconi contagocce, con la scritta “propoli”, che invece contenevano olio di hashish.

Sequestrata la droga nascosta sul camper del deejay: valore di circa 5000 euro – A quel punto il deejay è stato arrestato per detenzione di cocaina dagli agenti della polizia stradale di Pontremoli (Massa Carrara). Gli agenti hanno sequestrato la droga, del valore di circa 5000 euro, il camper del deejay, tre calamite e denaro contante. La vicenda è ora al vaglio della procura di Massa.