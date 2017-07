Stava recitando insieme alla sua compagnia quando è improvvisamente caduta dal palco facendo un volo di tre metri. È grave Loredana Baldi, 56 anni e attrice del Gruppo Folkloristico di Montignoso, protagonista sabato sera di un brutto incidente che avrebbe potuto costarle la vita e avvenuto proprio a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. La donna si stava esibendo, sul palcoscenico allestito in piazza Paolini, nella commedia dialettale "Amore alla Piazza", con la regia di Maria Cristina Poggi. È stata soccorsa immediatamente e trasportata d'urgenza prima all'ospedale Noa e poi con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa dove le è stato diagnosticato un importante trauma toracico. Lo spettacolo, invece, è stato interrotto.

Intanto, sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Secondo quanto emerge, lo spettacolo previsto sabato sera era stato spostato da Villa Schiff, dove inizialmente era programmato, a piazza Paolini proprio per motivi di sicurezza. Ma, a quanto pare, non è servito a evitare il peggio. Il palco è anche stato sequestrato per permettere alle autorità competenti di far luce sulla vicenda.