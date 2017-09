in foto: Stazione dei treni di Marsiglia (Google Maps).

Quattro turiste di nazionalità americana, tutte sulla ventina, sono stata attaccate con l'acido nella tarda mattinata di domenica 17 settembre nei pressi della stazione dei treni Saint-Charles di Marsiglia, città della Provenza, a Sud della Francia. Stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe stata arrestata una donna, di 40 anni e con problemi psichici, ma per le forze dell'ordine non si tratterebbe di un attentato terroristico. Secondo il quotidiano locale La Provence, infatti, che ha riportato le testimonianze di alcuni passeggeri che si stavano dirigendo ai treni al momento dell'attacco, l'aggressore non avrebbe proferito nessuna minaccia di questo tipo. Anzi, subito dopo il suo gesto non sarebbe neppure scappata, mostrando ai presenti una serie di fotografie che la rappresentano con delle bruciature.

Tuttavia, sono in corso indagini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. Due delle ragazze hanno riportato ustioni al volto, mentre altre due sono ancora in stato choc. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza che ha trasferito le vittime più gravi in ospedale, dove si trovano ancora per accertamenti.