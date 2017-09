Dramma in tarda serata a Marsala. Un ragazzo di 17 anni, Vito Di Girolamo, è morto, ieri sera, a Marsala, in un incidente stradale. Il giovane era a bordo del suo scooter Piaggio Zip quando intorno alle 22 si è scontrato con un'auto lungo la strada provinciale 184 che da Marsala porta a Petrosino nei pressi Sibiliana- Fossarunza. L'impatto è stato violento, tanto che il 17enne avrebbe addirittura abbattuto il palo con segnale dello ‘Stop’.

Il conducente della vettura si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Si tratta di un marsalese di 76 anni. Purtroppo per il giovane era già troppo tardi. Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi per cercare di accertare la dinamica dell’incidente. All’anziano è stato poi chiesto di allontanarsi dal luogo del tragico incidente nel momento in cui stavano per sopraggiungere i genitori di Vito, informati della tragedia. Il 17enne abitava in contrada Pastorella, nel versante sud del territorio di Marsala. I funerali si terranno lunedì, alle ore 10.30, a Santo Padre delle Perriere.

Subito dopo la mezzanotte la notizia della morte del 17enne si è diffusa su Facebook. Decine i post degli amici, sconvolti dalla notizia: Alessandro scrive: “Faccio fatica a crederci, ma purtroppo è la realtà. Avevi tanta strada davanti e tanta voglia di crescere è ingiusto morire così a 17 anni. Ancora non ci credo non e possibile.” Caterina piange la morte di Vito: “Mi ritrovo con il cellulare in mano e scoprire questa assurda notizia. Fino a qualche giorno fa ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, eri proprio felice, eri felice di questa vita e te la godevi al meglio che potevi. Adesso sei un angelo, l'angelo più bello. E ricorda non è in addio, ci vediamo presto Vito mio, riposa in pace”.