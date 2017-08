Da anni era gravemente malata ed impossibilitata a muoversi e per questo era assistita tutti i giorni dal marito, ancora più anziano di lei e anche lui non in salute, ma quando l'uomo è morto e in casa sono accorsi parenti lontani e autorità, si è scoperto che nell'abitazione vi erano vere e proprie montagne di spazzatura. È la brutta storia di solitudine e abbandono che arriva dalla Gran Bretagna e più precisamente da Maghull nella contea del Merseyside, in Inghilterra.

Come raccontano i giornali locali, mentre i due anziani vivevano al piano di sopra, al piano terra è stata accumulata una quantità scioccante di rifiuti, sparsi dal salotto al bagno, che hanno trasformato la casa in un sorta di discarica. Per ripulire la casa è stato necessario l'intervento di alcuni specialisti chiamati dai parenti della donna che hanno riempito ben tre camion di spazzatura . Purtroppo l'opera di pulizia non è andata a beneficio della signora, che era stata trasferita per l'occasione ma è morta poco dopo senza poter rivedere la sua casa ripulita.