Era stata offerta dalla sua famiglia a quell'uomo come fidanzata quando aveva soli 13 anni e come tante altre bambine del suo Paese aveva dovuto accettare in silenzio le nozze decise per lei sette anni dopo, ma presto quello che era diventato suo marito si è rivelato un aguzzino. Prima i rimproveri poi i divieti di uscire e le violentissime percosse ed infine pochi giorni fa un'assurda violenza: l'uomo le ha mozzato di netto entrambe le orecchie dopo averla accusata di parlare con altri uomini. Il raccapricciante episodio di violenza contro le donne arriva dall'Afghanistan e ha per protagonista una giovane ragazza di 23 anni, Zarina, che ora ha deciso di dire basta ai soprusi dell'uomo.

"Non voglio più vivere con lui. Voglio il divorzio. Lo voglio in galera" ha dichiarato la giovane ai media locali. La 23enne è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Mazar-e-Sharif al'inizio della settimana in condizioni critiche, dopo aver perso molto sangue a causa della mutilazione subita. I medici fortunatamente sono riusciti a medicarla in tempo e salvarle la vita ma ora "ha bisogno di essere trattata all'estero" spiegano dalla stessa struttura sanitaria.

"Accettavo tutto ciò che mi ordinava non ho mai rifiutato nulla e poi mi ha accusato di parlare con altri uomini. Non andavo neanche più a trovare mia madre per non essere accusata di questo. Non so perché lo abbia fatto, forse era sotto l'effetto di droghe, ne fa uso abitualmente" ha spiegato la ragazza dal letto dell'ospedale dove rimane ricoverata. La polizia ha spiegato che l'uomo si è dato al fuga dopo la violenza ed ora è ricercato