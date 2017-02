Lei si chiama Julie Bennet, è la madre di tre figli e l'anno scorso ha scoperto di avere un cancro. Come se non bastasse, la sorte è sembrata accanirsi anche contro un altro membro di una famiglia già molto provata dal dolore. Pochi mesi dopo, infatti, anche al marito Mike ha subito un grave peggioramento della stessa malattia, che gli era stata diagnosticata quattro anni prima e che per un po' era sembrata "arretrare" dopo le lunghe e faticose cure mediche.

In una struggente fotografia, scattata dai figli, la coppia è ritratta in fin di vita in ospedale mentre si salutano per l'ultima volta, mano nella mano. E' accaduto a Liverpool, nel Regno Unito. Come riportano tutti i tabloid inglesi, il commovente scatto è stata realizzato poco prima che Mike morisse. I figli, Oliver, 13, Hannah, 18, e Luca, 21, hanno voluto immortalare gli ultimi attimi d'amore dei genitori. "Conserveremo questa foto per sempre", hanno raccontato, spiegando di aver voluto comunque mostrare a tutti lo scatto visto il bel messaggio che trasmette.

Gli amici della coppia hanno promesso a Julie che si prenderanno cura dei tre ragazzi e hanno lanciato una raccolta fondi per salvare la casa di famiglia.

Chi erano Mike e Julie Bennet.

Mike Bennet lavorava come ebanista, aveva 57 anni e il tumore al cervello, diagnosticato nel 2013, non gli ha dato scampo aggravandosi negli ultimi mesi in maniera irreversibile. Nel maggio scorso, tuttavia, anche Julie ha deciso di sottoporsi a una visita medica di controllo e anche per lei, insegnante di scuola elementare, la diagnosi è stata tremenda: il tumore aveva infatti già attaccato fegato e reni. La donna si è sottoposta a numerosi ed estenuanti cicli di chemioterapia ma purtroppo anche per lei, così come per il marito, l'esito non sembra essere dei migliori: secondo i dottori, infatti, le sue condizioni sono gravissime e le probabilità che muoia entro pochi mesi sono decisamente alte.