Non si è trattato di un semplice incidente, bensì di un suicidio: è così che lunedì è morto un militare statunitense in servizio alla base di Sigonella, in Sicilia. Travolto da un tir lungo la strada statale per Catania. In un primo momento l'episodio aveva fatto pensare a una circostanza sfortunata, ma sono state sufficienti poche ore di indagini per capire che è stato invece un gesto volontario: il 28enne si sarebbe ucciso lanciandosi sotto un tir dopo avere violentato una giovane con la quale aveva trascorso la serata. La ricostruzione dell'accaduto sarebbe una delle ipotesi al vaglio della procura.

Determinante, per comprendere cosa potrebbe essere accaduto, è stata la scoperta di una denuncia presentata lunedì mattina da una donna ai carabinieri della stazione di Fontanarossa: la donna raccontava di aver subito una violenza sessuale da un suo conoscente, un militare americano. La vittima, stando al racconto, sarebbe riuscita a fuggire dall'abitazione del marine e a raggiungere la prima caserma dei carabinieri. Le ricerche dell'uomo sarebbero scattate immediatamente ma non sarebbero andate a buon fine perché il militare, per paura di essere scoperto, nel frattempo avrebbe raggiunto la strada statale più vicina e si sarebbe tolto la vita.

In un primo momento l'episodio era stato spiegato dagli stessi uomini della polizia stradale come un incidente causato molto probabilmente dalla scarsa visibilità. Secondo quanto riferivano gli agenti, il conducente dell'autoarticolato non avrebbe visto il pedone, fermandosi poi dopo lo scontro. Il militare 28enne è morto sul colpo: solo ieri la verità è venuta a galla ed è emerso sempre più chiaramente che si sarebbe trattato di un suicidio. Dai vertici del comando militare di Sigonella l'annuncio di una piena collaborazione con gli inquirenti. "Prendiamo seriamente questa situazione e l'affrontiamo per fare chiarezza fino in fondo".