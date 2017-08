Ladri in azione questa mattina al Twiga a Marina di Pietrasanta, locale di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. Un delinquente, volto coperto da un paio di occhiali da sole e pistola in pugno, è entrato negli uffici e sorpreso un dipendente che stava contando l'incasso della serata, pari a circa 20mila euro. Dopo essersi appropriato della somma, il ladro è riuscito a fuggire con un complice a bordo di un'autovettura.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia, i due delinquenti avrebbero approfittato del momento in cui i dipendenti stavano effettuando le polizie e mettendo in ordine per le nuove attività del mattino, riuscendo così ad introdursi da un porta sulla spiaggia e a raggiungere gli uffici dell'amministrazione e della contabilità.