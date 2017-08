Complice il clima di terrore instaurato dai continui attacchi terroristici sferrati dall'Isis in giro per l'Europa, un banale incidente stradale accaduto a Marina di Pietrasanta, in Versilia, ha scatenato il panico tra i bagnanti presenti in uno stabilimento balneare nei pressi di Focette. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un'automobile, un 37enne francese residente nel Regno Unito, probabilmente a causa di una manovra sbagliata è finito con la propria auto dritto dritto in spiaggia, in mezzo ai bagnanti attoniti. Utilizzando il passaggio dello stabilimento balneare, il 37enne è finito sulla sabbia, arenandosi, e causando un vero e proprio fuggi fuggi generale. I bagnanti, passato lo spavento, hanno iniziato a inveire contro il conducente dell'automobile e l'uomo ha quasi rischiato il linciaggio. Immediatamente sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto.

Al momento non è chiaro se il 37enne abbia invaso la spiaggia per errore o se fosse convinto si potesse accedere allo stabilimento in auto. Sul luogo sono giunti anche alcune pattuglie di polizia municipale e della polizia stradale, che si sono occupate di effettuare tutti i rilievi del caso. A bordo della vettura arrivata in spiaggia erano presenti il giovane conducente e un'altra donna. Secondo le forze dell'ordine, il 37enne francese era in evidente stato di ubriachezza e alterazione e forse questa è stata la causa dell'incredibile errore. I due sono stati condotti al commissariato per gli accertamenti e le contestazioni del caso. Quindi sono state avviate le operazioni di rimozione dell'autovettura, che era rimasta insabbiata sull'arenile.