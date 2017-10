Marian McGlocklin è una bambina di soli due anni apparentemente normale, ma in realtà affetta da una malattia rarissima e mortale che colpisce solo un bimbo ogni 150mila: la malattia di Niemann-Pick tipo c, anche nota come Alzheimer infantile. Si tratta di una patologia che causa demenza e la perdita totale della capacità di muoversi e parlare, ma anche mangiare e persino respirare. Sara, la mamma di Marian, ha notato qualcosa che non andava la prima volta quando la bimba aveva sei mesi. La piccola aveva serie difficoltà a deglutire il latte, così è stata portata da un pediatra che ha suggerito di sottoporla a una serie di esami approfonditi che hanno evidenziato la presenza della malattia in stato già piuttosto avanzato.

Cos'è la malattia di Niemann Pick di tipo C.

Come spiega Telethon "la malattia di Niemann Pick di tipo C è una patologia da accumulo di lipidi: i pazienti non sono in grado di metabolizzare in modo corretto colesterolo e altri lipidi, che tendono quindi ad accumularsi nel fegato, nella milza e in altri organi. La malattia può manifestarsi sia alla nascita, sia durante l’infanzia o l’età adulta. I sintomi principali sono l’ingrossamento del fegato e della milza (presenti nella maggior parte dei pazienti), l’atassia (perdita di coordinazione muscolare), l’incapacità di muovere gli occhi verso l’alto o verso il basso (oftalmoplegia verticale sopranucleare) e un deterioramento mentale progressivo. Possono inoltre essere presenti distonia (difficoltà motorie dovute a contrazioni muscolari involontarie), disartria (difficoltà a emettere suoni), disfagia (difficoltà a deglutire) e attacchi epilettici. L’aspettativa di vita è generalmente ridotta intorno ai 20-30 anni di età".