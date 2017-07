in foto: Immagine di repertorio.

Un “gioco” per festeggiare la fine degli esami di maturità ha portato un ragazzo di diciannove anni in ospedale. Siamo nelle Marche, in particolare il drammatico incidente si è consumato nella provincia di Macerata. Il ragazzo, di Castelraimondo, aveva appena affrontato la prova orale del suo esame di maturità presso il liceo scientifico Costanza Varano di Camerino e così aveva deciso di trascorrere la serata con gli amici e festeggiare la fine del loro percorso scolastico. A un certo punto durante la serata, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, probabilmente per gioco il giovane è salito sul cofano di un’auto mentre un amico ha messo in moto. È scivolato e ha sbattuto la testa perdendo i sensi. Impauriti gli amici del ragazzo – tutti giovani sui 18 e 19 anni come lui – hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il giovane è ricoverato ad Ancona – Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Camerino, che in un primo momento hanno trasportato il ragazzo al vicino ospedale, ma i medici ne hanno poi disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Qui lo studente è stato ricoverato e operato nella notte per un grave trauma cranico. Per il momento è in coma farmacologico e nelle prossime ore i medici di Torrette potrebbero provare a risvegliarlo. Nella caduta il giovane avrebbe riportato anche la frattura della mandibola e una lesione vicino all’orecchio. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Camerino con il coordinamento del sostituto procuratore Cristina Polenzani.