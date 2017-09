Ha manipolato dei preservativi durante un rapporto sessuale e contagiato diversi suoi amanti con il virus dell'Hiv. Daryll Rowe, un parrucchiere scozzese di Edimburgo, avrebbe infettato diverse persone dopo aver danneggiato volontariamente i condom usati durante il rapporto sessuale. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il 26enne sarebbe stato accusato in origine di aver infettato due uomini, diventati adesso 10. Rowe è stato accusato di aver diffuso volontariamente il virus, ma lui nega ogni cosa dicendo di non aver mai fatto nulla per mettere a rischio la vita dei suoi partner sessuali.

Le vittime del parrucchiere hanno scelto tutte di rimanere nell'anonimato e chiedono giustizia. Rowe è stato arrestato e il prossimo mese subirà il processo. Le autorità hanno invitato tutti coloro che avessero avuto rapporti con il giovane a farsi dei controlli