Quando Mango è stato trovato per le strade dell’India aveva un ascesso potenzialmente fatale delle dimensioni di un pallone. La Animal Aid Unlimited, una organizzazione di soccorso indiana, ha ricevuto la segnalazione e si è subito recata sul posto. Inevitabile non notare quell’enorme grumo in crescita nella zona del mento della povera bestia. Quella massa era così grande che i veterinari non erano sicuri che il cane ce l’avesse fatta. E invece Mango è guarito, sta benone, ha trovato anche diverse persone che si prendono cura di lui.

L'operazione alla quale è stato sottoposto non è lo spettacolo ideale per i più schizzinosi (l’animale perde molto sangue, tanto che i medici sono costretti ad applicare un tubicino nel collo perché potesse continuare il drenaggio), ma la reazione di Mango quando si sveglia è davvero esemplare della buona riuscita dell’intervento. Il cane sembra davvero l’animale più felice, quando dopo un bel bagno, corre ad uscire per poter giocare liberamente all’aria aperta. Segno che è di nuovo in salute.