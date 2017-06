Quando ha iniziato a star male allo stomaco i genitori credevano fosse un semplice mal di pancia, ma quando i malori sono proseguiti e la famiglia a ha deciso di portarla in ospedale hanno fato una scoperta incredibile: nello stomaco della piccola di otto anni c'era un verme parassita lungo oltre due metri e mezzo, ancora vivo e in movimento. È quanto accaduto ad una bambina di Taiwan, operata al General Hospital di Taipei per rimuoverle l'ospite indesiderato dallo stomaco. Quando la famiglia della bimba ha spiegato che la piccola amava mangiare sushi e sashimi i medici hanno capito che si trattava proprio di una infezione da pesce crudo non trattato.

Dai successivi accertamenti in effetti è emerso che si trattava di diphyllobothrium latum che infetta pesci e mammiferi ed è responsabile di una delle infezioni più diffuse al mondo e conosciuto anche come tenia del pesce. Un esemplare di diphyllobothrium latum può rilasciare in un giorno oltre un milione di uova nell'organismo che lo ospita tali da renderlo il più lungo parassita conosciuto nell'uomo, raggiungendo mediamente i dieci metri di lunghezza. Nel caso della piccola, i pediatri che l'hanno curata hanno spiegato che il parassita era vivo e si muoveva nel retto della ragazza quando è stato rimosso e che si trovava nel corpo sicuramente da più di un mese.