Nausea, febbre persistente e dolori addominali fortissimi: erano questi i sintomi riscontrati da un uomo di 32 anni, che dopo una settimana di malessere si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Lisbona . Ai medici ha raccontato di non avere idea delle cause di quei dolori, ma che ricordava di aver mangiato sushi qualche giorno prima. Sarebbe stata un'endoscopia gastro intestinale a rivelare le ragioni di di quella malattia: tenacemente attaccati alla mucosa c'erano una massa di parassiti filiformi chiamati Anisakis.

La vicenda arriva dal Portogallo, ma casi del genere vengono riscontrati sempre più spesso in tutta Europa, tanto che alcuni medici hanno condotto uno studio approfondito e lanciato un allarme: "A causa dei cambiamenti nelle abitudini alimentari, l'infezione da Anisakis è una malattia crescente nei paesi occidentali – scrivono alcuni gastroenterologi dell'Hospital de Egas Moniz e dell'Hospital da Luz di Lisbona – dovrebbe essere sospettata nei pazienti con una storia di consumo di pesce crudo". Il parassita si annida però anche nei frutti di mare ‘al naturale', pescati e mangiati.

Fortunatamente per il 32enne portoghese c'è stato il lieto fine: i sintomi sono spariti rapidamente dopo che le larve sono state rimosse dal suo intestino. Mentre la sua disavventura e l'allarme lanciato dai dottori vi è una crescente attenzione sul fatto che, complice la passione dilagante per il sushi, le malattie causate dall'Anisakis sono in crescita. Sovente dietro dolori addominali acuti si nascondono proprio zoonosi causate da questi parassiti. "Se la maggior parte dei casi sono stati descritti in Giappone proprio in virtù delle abitudini alimentari, tuttavia la patologia viene sempre più riconosciuta nei paesi occidentali. I pazienti possono avere sintomi allergici come angioedema, orticaria e anafilassi. I sintomi gastrointestinali includono dolori addominali, nausea e vomito e complicazioni come sanguinamento digestivo, ostruzione intestinale, perforazione e peritonite".