Gli agenti del commissariato di Manfredonia , in provincia di Foggia, hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una insegnante di scuola materna, 61enne, per maltrattamenti su minori affidati per ragioni di istruzione. Ora la donna è agli arresti domiciliari.

Le indagini hanno preso il via dopo la segnalazione dei vertici della scuola in cui insegna la maestra, ai quali erano stati denunciati presunti maltrattamenti su alcuni bambini. Così gli investigatori hanno installato alcune telecamere che hanno registrato – spiegano gli inquirenti – "numerosissimi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini fra i tre e i cinque anni, alunni dell'insegnante indagata”. Stando a quanto accertato, la 61enne schiaffeggiava sulla testa i piccoli, tutti di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, e li strattonava per le braccia. A “scatenare” gli atteggiamenti irruenti da parte dell’insegnante, la il fatto che i bambini non restavano seduti ai loro posti o in silenzio come richiesto dalla docente. In alcuni casi i bambini oggetto di percosse, erano “colpevoli” solo di aver sbagliato a colorare o a disegnare.

E così la Procura di Foggia ha richiesto ed ottenuto il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell’indagata.