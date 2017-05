Tra le 22 vittime della strage di Manchester, dove un attentatore suicida si è fatto esplodere al concerto di Ariana Grande, c'è anche la 14enne Sorrell Leczkowski, una studentessa di Leeds che non era andata all'evento musicale ma si trovava sul posto perché era andata a prendere la sorellina, fan della pop star e non coinvolta nella deflagrazione. Sorrell infatti si trovava all'ingresso dell'Arena proprio dove l'attentatore si è fatto saltare in aria dopo il concerto.

Con lei vi erano la mamma e la nonna, coinvolte invece nell'attentato e ora ferite. A confermare ai media britannici il decesso del studentessa della Allerton High School è stata la famiglia dell'adolescente, sotto shock per l'accaduto e ancora in apprensione per la sorte delle altre due donne coinvolte nell'attentato terroristico. Sia la mamma che la nonna di Sorrell infatti sono rimaste ferite seriamente durante l'esplosione e sono ancora ricoverata negli ospedali della città.

A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni della nonna che è in stato di incoscienza fin dall'attentato e ha già dovuto subire diversi interventi chirurgici. Per questo la famiglia ha avviato anche una campagna di raccolta fondi per aiutare i familiari nelle spese necessarie per poter stare vicino alle donne ferite.

"Sorrell era una ragazza splendida a cui piaceva studiare, aveva un bel gruppo di amici ed era una vera risorsa per Allerton High School", ha dichiarato commossa una sua professoressa, aggiungendo: "Tutta la nostra comunità scolastica è estremamente scioccata e rattristata da questa improvvisa notizia, i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Sorrell in questo momento così difficile".