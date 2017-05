E' stato Dennis Oliver, preside dell'istituto scolastico Holmes Chapel, a comunicare la notizia pubblicamente: anche Nell Jones, 14 anni, è tra le vittime dell'attacco terroristico di Manchester. La giovane risultava scomparsa da lunedì sera e da allora si erano diffusi su tutti i social network appelli affinché venissero fornite al più presto sue notizie. Notizie che, purtroppo, sono tremende: la ragazza è infatti deceduta e sono state necessarie molte ore affinché il riconoscimento del suo corpo fornisse un'identità esatta.

"Ho appena convocato un'assemblea per far sapere ai nostri studenti quello che è accaduto. Siamo tutti affranti, tutti con le lacrime agli occhi. Quello che è accaduto è devastante", ha aggiunto il preside.

Nell Jones stava assistendo, come centinaia di suoi coetanei, al concerto di Ariana Grande. Era riuscita a convincere i genitori ad andare alla Manchester Arena nonostante da tempo fosse costretta a muoversi con le stampelle a causa di un infortunio a un ginocchio. Il padre e la madre avevano dato il loro consenso, immaginando che dopo un lungo periodo di convalescenza a Nell avrebbe fatto bene uscire e rivedere amici e amiche. Sono stati loro, fortunatamente tutti salvi, i primi a denunciare la scomparsa della 14enne, sperando che fosse stata tratta in salvo dai soccorritori. Purtroppo così non è stato. Anche Nell Jones è tra le vittime dell'attentato terroristico di Manchester.