Avevano mandato un selfie ai loro cari prima che cominciasse il concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena. Poi più nulla. Liam Curry, 19 anni, e Chloe Rutherford, 17, fidanzati, originari di South Shields, sono tra i dispersi dell’attentato di lunedì sera. Ora le famiglie e gli amici vivono l’angosciante ansia che accompagna questi momenti di attesa.

La coppia aveva viaggiato verso il cuore del Regno Unito per assistere all’esibizione della popstar americana in tour. Il cugino di Liam, Bernard Wills, 36 anni, ha dichiarato che la famiglia è "disperata" per la giovane coppia. Carolina, la mamma del 19enne, è già a Manchester con i genitori di Chloe, mentre proseguono le ricerche dei due teenager. "Noi vogliamo solo che stiano bene, la speranza è di metterci in contatto con loro quanto prima” ha aggiunto Bernard. "Stiamo cercando di restare positivi, non vogliamo pensare al peggio. È possibile che abbiamo perso i loro telefonini tra la folla”. La polizia ha confermato che 22 persone sono state uccise nell'esplosione. Altre 59 persone sono rimaste ferite e attualmente ricoverate in otto diversi ospedali nella zona di Manchester.

“Mi sono attaccato alla tv, nella speranza di aver buone notizie” aggiunge il cugino di Liam. Bernard ha detto che la coppia è insieme da oltre un anno: “Sono molto innamorati. Sono fatti l’uno per l’altra”. Liam ha perso il padre, Andrew, per un male incurabile all'inizio di quest'anno e Bernard crede che Chloe sia stata la principale fonte di supporto per suo cugino in questo periodo: “È una ragazza brillante, dimostra molto più dei suoi 17 anni, è davvero una roccia. Una persona fantastica”.