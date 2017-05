Nelle ore immediatamente successive all’attentato di Manchester i media di mezzo mondo hanno parlato di due uomini che, subito dopo l’esplosione alla Manchester Arena, hanno soccorso e aiutato le persone rimaste ferite. Si chiamano Chris Parker e Stephen Jones, hanno rispettivamente 33 e 35 anni ed entrambi sono dei senzatetto che vivono nei pressi del luogo dell’esplosione. Al momento dell’attacco si trovavano fuori dall’entrata della Manchester Arena, dove l’attentatore si è fatto esplodere uccidendo 22 persone. Chris Parker, che durante il concerto di Ariana Grande stava chiedendo l’elemosina nel foyer dell’Arena, ha raccontato che l’esplosione lo ha fatto cadere ma che subito dopo si è rialzato per aiutare le persone rimaste ferite in maniera più grave. Ha raccontato di essere rimasto accanto a una giovane che aveva perso le gambe e a una donna in fin di vita. “La cosa più scioccante di tutto questo è che era un concerto per ragazzini”, ha detto l’uomo.

La mamma: “Non avevo idea che Chris fosse un senzatetto” – Il coraggio del senzatetto-eroe ha conquistato il Regno Unito e in tantissimi si sono attivati per conoscere, ringraziare o semplicemente aiutare Parker e Jones: sulle piattaforme di crowdfunding cresce infatti di ora in ora la cifra di denaro donato a loro favore. E tra le tante persone che desiderano abbracciare i due eroi di Manchester c’è anche una donna che dice di essere la madre di Chris Parker. Si tratta di una donna che, dopo aver letto la storia dell’uomo sui giornali, ha scritto sul suo profilo Facebook e anche su una pagina di raccolta fondi per il figlio affermando di non sentirlo da molto tempo. “È mio figlio e voglio disperatamente mettermi in contatto con lui. Non siamo in buoni rapporti da molto tempo e non avevo idea che fosse un senzatetto. Sono molto orgogliosa di lui e penso che potrebbe avere bisogno di me ora”, è l’appello lanciato dalla donna, che spera quindi di poter finalmente rivedere il figlio.