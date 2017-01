Durante le vacanze di Natale aveva sofferto di continui mal di testa e quel malessere l’aveva spinta a rivolgersi al suo medico di famiglia che però l’aveva rassicurata. Non sembrava nulla di grave ma il medico le aveva consigliato di farsi controllare anche al pronto soccorso se quel mal di testa non accennava ad andare via. Ed è effettivamente quello che la signora Stefania Mariano, una mamma di quarantasei anni, ha fatto qualche giorno fa, quando insieme al marito Carlo ha deciso di recarsi all’ospedale dell’Angelo di Mestre per farsi controllare da altri medici. Ma purtroppo dall’ospedale mamma Stefania non è uscita più viva.

Sconvolti e increduli gli amici della famiglia della donna – L’aggravamento delle condizioni della donna – a raccontare la sua storia è il quotidiano Il Gazzettino – è stato fulmineo. La tragedia si è abbattuta sulla comunità di Zelarino, Venezia, dove la famiglia di Stefania vive. Increduli e sconvolti, scrive il quotidiano, le amiche della donna e i genitori dei compagni di scuola dei suoi figli: a loro infatti Stefania aveva comunicato le parole del suo medico che l’aveva, appunto, rassicurata sulle sue condizioni.