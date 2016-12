Sabato mattina la temperatura era di pochi gradi superiore allo zero quando gli agenti di polizia di Thornton, negli Stati Uniti, hanno parcheggiato la macchina in un distributore di benzina e si sono avvicinati a un'automobile apparentemente abbandonata, con evidenti danni sulla carrozzeria, e all'interno vi hanno trovato un bambino di appena due anni semi assiderato e completamente solo. Non è stato difficile rintracciare la madre, la 26enne Nicole Carmon, che è stata tratta in arresto e trasportata in commissariato per essere interrogata. La donna ha spiegato che la sera prima, quella tra venerdì e sabato, ha avuto un incidente ed è stata costretta ad abbandonare la vettura per cercare aiuto. In realtà è molto probabile che la giovane mamma, che ora rischia le venga tolto il figlio, abbia trascorso una serata all'insegna dei superalcolici e, ubriaca, abbia abbandonato il bimbo senza immaginare le possibili conseguenze.

"Non sappiamo quante ore abbia passato in auto da solo il bambino", ha detto la polizia, aggiungendo che il piccolo ha rischiato seriamente di morire di freddo visto che durante la notte la temperatura esterna era scesa di diversi gradi sotto lo zero. Nicole Carmin è stata comunque arrestata e per la sua liberazione è stata posta una cauzione di 50mila dollari. E' accusata di abusi su minori e negligenza e rischia che i servizi sociali le tolgano il figlio.