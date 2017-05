Si aggirava per il parco giochi come una normale mamma con la figlia in braccio ma il suo scopo non era quello di divertirsi con la bimba ma di approfittare del momento giusto per rubare ad altri genitori. La donna infatti non ci ha pensato su due volte quando ha visto incustodito tra i viali un costoso carrozzino da 1800 dollari: ha piazzato la sua bimba all'interno e si è dileguata in tutta fretta usando la figlia per coprire il furto. È quanto accaduto nei giorni scorsi al parco Disneyworld, nello stato della Florida, in Usa.

Un gesto vergognoso che ha coinvolto suo malgrado un minore e ha rovinato il giorno di divertimento a una bambina che ha dovuto rinunciare alle giostre perché la madre era rimasta da sola, senza chiavi della macchina e senza un soldo. Sul passeggino infatti era appesa la borsa della proprietaria con dentro tutto il necessario ed ci è voluto l'intervento della polizia per permettere a madre e figlia di tornare a casa. La ladra, immortalata dalle telecamere di sicurezza del parco giochi, è stata poi arrestata dalla polizia che ha recuperato anche il passeggino e la borsa. Entrambi gli oggetto infatti erano stati messi in vendita online dalla donna a un prezzo vantaggioso.