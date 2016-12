Stesso copione anche lo scorso Natale, ripetuto a distanza di un anno, forse forte del successo ottenuto sul web in precedenza. Emma Tapping, conosciuta sul web come Mamma Natale, anche quest'anno ha messo sotto l'albero, destinati ai propri figli, centinaia e centinaia di pacchetti regalo, oltre 300 per la precisione. La donna, che vive sull'Isola di Mann, nel Mar d'Irlanda, già lo scorso anno aveva avuto la stessa idea e già lo scorso anno la foto postata sulla sua pagina personale su Facebook era piaciuta così tanto che era diventata virale in un batter d'occhio. Se lo scorso Natale, però, i regali per i figli erano solo duecento, quest'anno Mamma Natale si è superata, arrivando a comprarne e mettere sotto l'albero ben più di 300 pacchettini, postando il tutto nuovamente su Facebook.

L'anno scorso la donna regalò un totale di 85 pacchetti ognuno ai due figli più grandi e la restante trentina al figlio più piccolo che aveva all'epoca poco più di un anno. Un anno dopo, Emma, nel frattempo diventata la protagonista del documentario ‘Xmas Excess: Parents Splash The Cash' su Channel 5, ha deciso di proseguire con l'inusuale tradizione, aumentando il numero di regali destinati ai propri figli, arrivando a comprarne ben 300.

Un altro anno di duro lavoro, risparmi e pianificazione. Per un altro anno ancora la mia famiglia mi ha resa orgogliosa ogni giorni. Si meritano un grande Natale. I nemici mi odieranno, ma niente e nessuno cambierà come voglio che sia il mio Natale", ha scritto la giovane mamma su Facebook a corredo della foto che nel giro di poche ore ha raccolto migliaia di like e condivisioni su Facebook.