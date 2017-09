Negli Stati Uniti la madre di una ragazzina di dodici anni ha scoperto che sua figlia era stata violentata da un ragazzo di qualche anno più grande dopo aver letto il suo diario. Il presunto stupratore è Taylor James Dusen, un diciottenne del Michigan senza precedenti penali che dopo la denuncia della donna è stato arrestato e condannato a scontare almeno cinque anni di carcere per i suoi crimini. Secondo il procuratore della contea di Muskegon Timothy Maat, Dusen conosceva la sua vittima. Lo stupro si sarebbe consumato nel marzo del 2017, ma il ragazzo aveva incontrato la prima volta la dodicenne l’anno precedente. Il presunto stupratore e la giovane vittima, secondo quanto accertato in tribunale, si erano conosciuti tramite un amico in comune.

Il diciottenne ha ammesso gli abusi sessuali ed è finito in carcere – In base a quanto ricostruito nel corso del processo, il diciottenne statunitense avrebbe abusato della dodicenne presso la casa della vittima più di una volta nella stessa giornata. Il giovane, arrestato a maggio, lo scorso luglio ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice ed è finito in carcere dopo la condanna arrivata la scorsa settimana.