Si è svegliato durante la notte con un forte mal di testa ma ha avuto solo il tempo di chiamare la sua mamma chiedendo aiuto e poi è svenuto senza più riprendere conoscenza. Così è morto improvvisamente a soli 5 anni il piccolo Massimo Gori, un bimbo friulano di Rivignano Teor, in provincia di Udine. Una morte impensata che ha fato piombare nel dolore l'intera famiglia. Il bambino infatti stava bene e fino a sabato non aveva accusato alcun sintomo di malessere. Poi durante la notte di domenica il malore. "Mamma ho mal di testa forte", si è lamentato il piccolo, i genitori credevano in un malessere passeggero ma mentre cercano di capire cosa fare la situazione è precipitata.

In pochi minuti infatti Massimo è svenuto facendo scattare l'allarme nei genitori che lo hanno portato subito è all'ospedale di Udine dove però purtroppo non si è mai più risvegliato. A causare il decesso una emorragia cerebrale scatenata da un aneurisma. Il cuore del piccolo Massimo Gori ha smesso di battere nella giornata di lunedì 15 maggio ma i suoi organi potranno salvare altri bimbi come lui. I genitori infatti hanno autorizzato l'espianto degli organi per la donazione. Il grave lutto ha colpito l'intera comunità di Rivignano che si è stretta attorno ai genitori del piccolo che hanno anche una bimba più piccola.

Dolore e sconcerto anche nella OverbugLine di Codroipo, la squadra di rugby dove il piccolo giocava negli under 6. "Sei stato uno degli ultimi ad arrivare ma avevi capito perfettamente qual'e' lo spirito del gioco del Rugby. Stare con gli Amici, avanzare sempre, sostenere i compagni e placcare gli avversari. Sei stato uno dei punti di riferimento della tua Under 6. La vita ha placcato te questa volta, ma non ti dimenticheremo mai" hanno scritto dalla società che dal giugno prossimo gli dedicherà un torneo internazionale. L'ultimo saluto a Massimo invece giovedì prossimo, nel duomo di Rivignano.