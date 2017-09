Una donna di ventisei anni che vive a Cosmorama, in Brasile, mercoledì 27 settembre ha lasciato le sue tre bambine di 9, 7 e 4 anni in compagnia del papà ed è andata da sola in ospedale, per partorire altre tre figlie, tre gemelline. La donna, che si chiama Gildasia Maria da Silva, ha dato alla luce le sue tre figlie in pochi minuti, con parto naturale. Un evento rarissimo secondo i medici, che tra l’altro nel corso dell’ultima visita avevano deciso che avrebbero fatto nascere le bambine con parto cesareo perché due di loro stavano sedute. Ma poi tutto è cambiato e la donna ha partorito le sue tre bambine senza dover ricorrere all'intervento.

Secondo quanto ha spiegato lo stesso ospedale presso cui è avvenuto il parto e che ha definito Gildasia Maria da Silva una “eroina”, la donna è arrivata in ambulanza alle 7.30 in ospedale e, ricevuta dal suo medico, è stata portata nel reparto di ginecologia e ostetricia. Dopo dieci minuti è nata la prima delle tre gemelline, Valentina. Poco dopo è venuta al mondo Antonela e infine Ana Livia. “Non sentivo dolore, è stato molto veloce. Mi sono sentita molto al sicuro perché conosco il modo di lavorare del mio medico”, così la neo mamma dopo il parto. La donna ha spiegato che tutte le sue figlie sono nate con parto naturale: ha detto di preferirlo per il recupero più veloce e anche perché ha paura del cesareo. Poiché sono nate a 34 settimane e tre giorni le tre gemelline adesso si trovano nell'unità di terapia intensiva neonatale: sono premature ma in condizioni stabili. Oltre ai medici, è rimasto stupito del parto naturale anche il papà delle bambine: “Pensavo fossero nate col cesareo dato che sono molto chiare, sono molto felice”, ha ammesso l'uomo.