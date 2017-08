Una donna rumena e il suo bebè sono incredibilmente sopravvissuti ad una caduta di 50 metri nel castello di Denia, ad Alicante. I due sono rimasti gravemente feriti, ma non sono in pericolo di vita dopo essere precipitati dalla cima del castello: hanno subito varie contusioni e fratture, cadendo per cause ancora non chiare dalla torre del castello.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma la polizia sta indagando. Mamma e figlia sarebbero stati salvati dalle reti installate attorno alla torre per proteggere i passanti dalla possibile caduta di pietre. Secondo quanto scrivono i media spagnoli, il bambino ha subito contusioni multiple e fratture ed ora è ricoverato all’ospedale La Fe di Valencia. Anche la madre è ricoverata con fratture multiple ed è stata ammessa al reparto di terapia intensiva dello stesso nosocomio, anche se sembra che non v'è alcun rischio per la sua vita.

Per adesso gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se quella legata ad un episodio di violenza sembra da scartare. Più probabile che la donna abbia tentato il suicidio, portando con sé il figlioletto.