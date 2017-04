Macabro ritrovamento nei boschi di Hatfield, nello stato dell'Arkansas, in Usa. Le autorità di polizia hanno rinvenuto in tre posti diversi ma vicini tra loro i corpi senza vita e consegni di violenza di una mamma e dei suoi due figlioletti: un bambino di 9 anni e una bimba di appena due. Le vittime sono la 43enne Bethany Wester e i figli Reilly Scarbroughe Acelynn Wester. Tutti e tre sono stai uccisi in altro luogo e poi gettati nei pressi di un torrente della zona. Nelle stesse ore inoltre il corpo senza vita e con evidenti segni di violenza di un prozio dei piccoli, un 66enne, è stato rinvenuto nei pressi della sua abitazione, nella stessa zona dei piccoli e della mamma.

Principale indiziato è il fidanzato della donna, il 37enne Brian Bliss Travis, arrestato dalla polizia dopo il rinvenimento dei primi due cadaveri. È stato lui infatti a portare gli agenti sul luogo del ritrovamento del cadavere del bimbo di 9 anni, l'ultimo a essere trovato dopo la sparizione della famiglia che risale ad alcuni giorni fa. Lo sceriffo però della contea si è rifiutato di rivelare come i tre siano stati uccisi così come non ha riferito i dettagli del ritrovamento e delle accuse nei confronti dell'uomo. Al momento resta incerto anche il coinvolgimento del prozio nella macabra storia di violenza familiare