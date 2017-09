Doveva essere una tranquilla passeggiata in bicicletta per passare la giornata insieme, ma il giro in bici di una mamma con la figlioletta piccola al seguito ha rischiato di finire in tragedia nella mattinata di giovedì a Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze. La signora con tanto di bimba nel seggiolino della bici, infatti, per una enorme svista ha imboccato la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, rischiando di essere investita dalle auto e dai camion che sfrecciavano a grande velocità.

La donna, una giovane turista, avrebbe imboccato l'entrata del superstrada in direzione del capoluogo toscano senza prestare attenzione ai segnali che vietano l'ingresso a biciclette e uomini a piedi. Fortunatamente, come segnala il quotidiano La Nazione, alcuni automobilisti di passaggio si sono subito accorsi subito resi conto del pericolo che mamma e bimba stavono correndo e hanno dato l'allarme. Le due infine sono state scortate per un tratto di superstrada utilizzando le bandiere rosse fino a una piazzola di sosta dove poi sono state fatte salire su un mezzo che le ha condotte fuori dalla strada.