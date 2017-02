Una donna, disperata nel vedere il figlio nei guai a causa della droga, si è fatta coraggio e si è presentata dai carabinieri di Cosenza per denunciare tutto quello che stava accadendo. Per dire cioè che il figlio, piccolo spacciatore, veniva minacciato dal suo fornitore per non aver pagato le partite di droga ricevute. E in questo modo la donna, una collaboratrice domestica, denunciando lo stesso figlio ha fatto scattare un’indagine in Calabria che si è conclusa con 26 arresti e la notifica di 9 obblighi di dimora. Tra i reati contestati agli indagati spaccio, furti, estorsioni, armi e usura. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato 4 pistole, 13 chili di marijuana e 7 chili di hashish. Le indagini, iniziate nel gennaio 2015 grazie alla madre dello spacciatore, hanno consentito di individuare una serie di gruppi di pusher che si erano spartiti le piazze di spaccio della città, operando in regime di libera concorrenza determinata da un'incessante domanda di droga testimoniata da quasi 700 episodi di spaccio documentati.

I debiti di droga avevano spinto alcuni pusher a trasformarsi anche in ladri – A carico di alcuni grossisti è stata contestata anche l'accusa di estorsione per aver minacciato e picchiato dei pusher che non avevano pagato la droga. Inoltre, secondo i carabinieri, il ritrovamento di alcune armi conferma la pericolosità di alcuni degli arrestati. Secondo gli investigatori, i debiti di droga avrebbero costretto alcuni pusher a diventare anche ladri seriali specializzati in furti su autovetture e furgoni da lavoro, dai quali rubavano qualsiasi cosa potessero rivendere per fare soldi. L'operazione che ha portato ai 26 arresti è stata condotta dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza supportati da quelli dello squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria”, della Compagnia speciale, del Nucleo cinofili e del nucleo elicotteri di Vibo Valentia.