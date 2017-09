Lo scorso 10 agosto, Yhoana Arteaga, una ragazzina di appena 12 anni, è stata uccisa lo nel camper dove viveva insieme alla madre e ai due fratellini, a Goodlettsville, nel Tennessee (Usa). A distanza di oltre un mese la polizia è riuscita a identificare il suo assassino: si tratterebbe del 45enne Roy D. Coons, vicino di casa della vittima. L'uomo, che alle spalle ha diverse condanna per reati vari, era stato da subito al centro dei sospetti degli inquirenti, ma aveva sempre negato qualsiasi coinvolgimento coll’omicidio di Yhoana . Ad oltre un mese dai fatti è arrivata la prova del Dna, che non ha lasciato scampo: il 45enne è stato arrestato con le accuse di omicidio, furto e tentato stupro.

Il giorno in cui è stata uccisa Yhoana Arteaga non era andata a scuola perché le faceva male la gamba, rimanendo da sola a casa. La giovane ha capito subito che qualcosa non andava per il verso giusto, quando ha inviato un sms alla madre: “C'è qualcuno che bussa alla porta”. Poi più nulla. Quel messaggio inviato intorno alle ore 17.30 è stato l’ultimo contatto della giovane con la genitrice: il cadavere è stato ritrovato dalla stessa donna al suo rientro a casa, insieme agli altri due figli di 14 e 10 anni, intorno alle 18.45 dello stesso giorno. La 12enne era riversa in terra, strangolata, seminuda e con lividi, graffi e contusioni su tutto il corpo. “Non avevo mai visto un delitto così brutale in tutta la mia carriera”: ha detto il sergente di polizia David Kautzman, sentito da CbsNews.