Doppia tragedia nel centro storico di Gela, in Sicilia. Due bambini, di 7 e 10 anni, sono stati trovati morti da alcuni parenti. A ucciderli sarebbe stata la mamma, una donna di 41 anni, che dopo il duplice omicidio avrebbe a sua volta tentato di togliersi la vita. La donna, Giuseppa Savatta, avrebbe tentato di suicidarsi scavalcando il balcone della sua casa, al secondo piano di un edificio di via Passaniti, nel centro storico della città ma alcuni soccorritori, stando alle prime informazioni trapelate, l'hanno salvata in tempo. Tutto è accaduto intorno alle 13.

Avrebbe fatto ingerire ai bambini della candeggina – La mamma delle vittime e presunta omicida pare sia la moglie di un ingegnere gelese che insegna in un istituto scolastico privato della città. La quarantunenne avrebbe ucciso i suoi bambini avvelenandoli, facendogli ingerire della candeggina e lei stessa, subito dopo, avrebbe ingerito il liquido e avrebbe iniziato a gridare tentando di scavalcare il balcone di casa. Qualche vicino avrebbe avanzato l’ipotesi che la donna da tempo soffriva di depressione. Ora è stata portata presso l'ospedale Vittorio Emanuele, dove si troverebbe in condizioni gravissime. Sul caso indagano i carabinieri.