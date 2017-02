Si chiamava Elida Zero la donna di trentaquattro anni che nella mattinata di domenica si è lanciata nel vuoto dal balcone di casa in cui viveva con il figlio, in via Bologna a Torino. Di origine albanese, Elida è morta sul colpo mentre suo figlio – che lei avrebbe colpito con un coltello prima di togliersi la vita – è ricoverato all’ospedale Regina Margherita. In ospedale il piccolo è arrivato con “ferite penetranti all’addome e al torace” e alcune ferite alle mani, come se avesse tentato di difendersi dalla persona che stava per fargli del male. Il bambino è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico durato oltre 11 ore. Il piccolo è uscito dalla sala operatoria dell'ospedale Regina Margherita verso mezzanotte. Ora è intubato e in rianimazione. La prognosi è riservata e le sue condizioni stabili.

L'ex compagno avrebbe trovato la moglie morta e il figlio agonizzante – Dopo il dramma, sul posto è intervenuta la polizia che sta lavorando per accertare la precisa dinamica dell’accaduto. Sono stati ascoltati alcuni vicini di casa della donna e il suo ex compagno e padre del bambino ferito, un operaio italiano. L’uomo è uscito dalla questura solo in tarda serata, dopo che per diverse ore è stato ascoltato dagli inquirenti. Secondo quanto scrive Repubblica, avrebbe ricostruito il lungo e tormentato rapporto con la vittima e avrebbe descritto nel dettaglio quanto accaduto domenica mattina nella casa in cui vivevano mamma e figlio. L’uomo era andato a trovare il figlio e dalla casa del dramma si sarebbe allontanato a metà mattinata per comprare le sigarette e prendere un caffè. Al ritorno avrebbe trovato il cadavere della moglie nel cortile e in casa il figlio agonizzante.

Diceva che voleva ammazzarsi – “Mi ammazzo e ammazzo nostro figlio, così non ci avrai più tra i piedi”, è quanto la donna avrebbe ripetuto in passato all’ex compagno. Anche una vicina di casa ha raccontato che spesso la giovane mamma diceva che non ce la faceva più: “Diceva ‘io mi butto, mi butto’, certo nessuno si aspettava che l’avrebbe fatto davvero”. Secondo quanto emerso, la vittima soffriva di depressione e dopo la separazione tra i due c’erano state numerose denunce di vario genere tra cui una per stalking che sarebbe stata presentata dalla nuova compagna dell’uomo.