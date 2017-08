È una Italia divisa in due questa della prima domenica di agosto: al Sud continua a fare molto caldo, mentre al Nord sono arrivate le piogge, in alcuni casi molto violente. Nella notte tra venerdì e sabato a Cortina d'Ampezzo una donna ha perso la vita nella propria automobile travolta da una valanga di fango e questa notte, in particolare in Alto Adige, in Alta Val Pusteria, i forti temporali, le intense piogge e le grandinate hanno causato nella notte notevoli danni ma fortunatamente nessun ferito. Strade e anche ferrovie sono rimaste bloccate: un treno regionale diretto a San Candido è rimasto bloccato per la caduta di una frana a Valdaora. Gli ottanta passeggeri a bordo sono stati raggiunti e portati nei punti di assistenza allestiti nelle stazioni di Valdaora e Monguelfo. Il rio Braies uscito dall'alveo ha inondato alcune case e abitazioni e alcune auto parcheggiate sono state trascinate dalle correnti nel rio. Le operazioni sono state rese difficili sia dall'oscurità come anche dalla mancanza di alimentazione elettrica nella zona che ha colpito 350 utenze. Oltre duecento i soccorritori intervenuti sul posto.

Centinaia di soccorritori al lavoro – I Vigili del Fuoco hanno salvato in Val di Braies una donna rimasta bloccata in casa a Ferrara. Il suo maso era stato raggiunto da una colata di fango. A Ponticello invece si sono abbattute diverse frane nei pressi di un albergo pieno di turisti e che è rimasto bloccato per ore. A Braies è stata inondata anche la caserma dei Vigili del Fuoco che hanno fatto fatica a tirare fuori i propri mezzi necessari per gli interventi. Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche il 4° reggimento Aviazione dell'Esercito “Altair”, che intorno alle 22 di ieri sera, è stato allertato, riferisce l'Esercito, dal Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano per intervenire in zona Braies-Ponticello a seguito dell'esondazione di un torrente che ha provocato delle frane che hanno interrotto la viabilità ordinaria e messo a rischio molte strutture e abitazioni nella zona.