Il maltempo previsto nelle regioni del Nord-Italia è arrivato, probabilmente anche più violento delle attese. Temporali, grandinate e trombe d’aria hanno già provocato molti danni in diverse zone della penisola e si registrano anche dei feriti e un disperso. Una persona viene data per dispersa ad Albarella a causa della tromba d'aria sulla costa della provincia di Rovigo. Secondo quanto comunicato dall'Ulss 5 sarebbe di un uomo che testimoni avrebbero visto camminare sul molo e sparire improvvisamente, inghiottito da una ondata. Alle ricerche stanno collaborando i vigili del fuoco. La tromba d'aria che ha colpito la zona ha abbattuto linee telefoniche, divelto pali elettrici, spostato e fatto volare alberi e automobili. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave e un primo bilancio dell’ondata di maltempo parla anche di una casa incendiata a Rivà di Ariano, i cui occupanti sono scappati in tempo.

Forti temporali e disagi in tutto il Centro-Nord – Sono diverse le zone del Centro-Nord colpite pesantemente dall’ondata di maltempo. La situazione risulta difficile nel Veneziano, nelle aree balneari fra Jesolo e Punta Sabbioni, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alberi e lo sradicamento di alcune tende nei campeggi. In Trentino Alto Adige delle violente grandinate hanno interessato Bolzano, e anche qui i vigili del fuoco in pochi minuti hanno ricevuto diverse decine di telefonate di residenti e commercianti che segnalavano l'allagamento di cantine e negozi. Un forte temporale si è abbattuto anche nel Bresciano causando danni soprattutto nella zona della Franciacorta e del lago di Iseo. Sospesa per alcuni minuti la circolazione sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo per la presenza di rami sui binari. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno l'Emilia Romagna. A Forlì il vento ha abbattuto alberi e perfino una gru senza provocare feriti.