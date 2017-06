Alberi caduti, auto danneggiate, tetti sollevati, antenne strappate dal vento, allagamenti, circolazione in tilt e decine di feriti. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nel Ravennate e parte della Romagna, dove il maltempo ha provocato non pochi danni. Una tempesta con raffiche di vento di 100 km orari e grandine ha devastato la città e alcuni lidi, in particolare si segnalano criticità a Punta Marina. Gli addetti ai lavori hanno parlato di un “mostro temporalesco” che ha provocato almeno una ventina di feriti. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. La situazione è migliorata solo nelle ultime ore: nella notte è stata completamente riaperta la statale 16, ancora difficoltà sulla Romea, con danni ingenti in un tratto di oltre 3 km. Sono stati poi ripristinati tutti i collegamenti ferroviari, mentre è confermata la sospensione, per precauzione, dell'attività didattica nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Nel corso della giornata è previsto un sopralluogo nelle aree colpite dell'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Morto un ciclista a Comacchio colpito da un albero – L’ondata di maltempo ha duramente colpito anche parte dell'Emilia e a Comacchio, nella provincia di Ferrara, un ciclista investito da un albero caduto a causa del vento forte è morto per le gravi ferite riportate. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali la vittima è un uomo di 70 anni che è stato colpito da un albero in pieno centro. Portato in ospedale, è morto poco dopo: le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio anche nella frazione di Villa Rotta di Luzzara, nel Reggiano, provocando ingenti danni alle strutture, scoperchiando stalle e fienili, e alle coltivazioni di mais e foraggi.