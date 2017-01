Oggi per molti ragazzi doveva essere il giorno del ritorno tra i banchi di scuola dopo le festività natalizie. Non sarà però così, soprattutto in molti istituti del Sud Italia. Il maltempo che ha colpito il Paese ha costretto i dirigenti scolastici a rimandare il rientro nelle aule degli studenti. Il rinvio delle lezioni è stato commentato anche dalla neo-ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, nel messaggio pubblicato sul sito del Miur per augurare un buon rientro a scuola agli studenti dopo la pausa di Natale e Capodanno. “Il maltempo che si è abbattuto sull’Italia – spiega la ministra – ha creato qualche disagio e per questo, responsabilmente, alcune amministrazioni locali e alcuni dirigenti scolastici hanno preferito posticipare il ritorno a scuola, per evitare ogni possibile rischio”.

Scuole chiuse in molte zone della Sicilia e della Campania e soprattutto in Puglia quel: a Bari e Taranto scuole chiuse anche domani, a Lecce, Brindisi, Barletta, Andria, Trani per il momento solo oggi.“Le scuole sono ridotte al gelo con i presidi, soprattutto di istituti della scuola dell'obbligo, che sono ricorsi ad espedienti come dire ai genitori di vestire i figli per affrontare il freddo", ha spiegato anche il presidente della sezione Lazio dell'Associazione dei presidi, Mario Rusconi. La circolare, diffusa in molti istituti, sottolinea che "il dipartimento ha già acceso a temperatura ridotta i termosifoni e dalle ore 3 di lunedì gli impianti andranno a regime con circa 5 ore di anticipo sull'ingresso degli alunni a scuola". Una misura ritenuta dai dirigenti evidentemente insufficiente visto che nella stessa circolare "in considerazione delle temperature rigide previste per i prossimi giorni" vengono esortati i genitori "a prevedere per i propri figli un abbigliamento adatto al freddo".