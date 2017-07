Dopo giorni di caldo torrido e afa, una breve ma intensa ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore alcune regioni del centro sud portando nubifragi e vento fortissimo con conseguenti allagamenti, frane e trombe d’aria. Se nel Lazio e in Puglia intense trombe d'aria hanno causato diversi feriti, i nubifragi che si sono abbattuti su Sicilia e Calabria hanno causato anche un morto, annegato in mare. Il decesso a Reggio Calabria dove la vittima, l'84enne Giuseppe Scorso, non è riuscito a rientrare dopo che la barca di piccole dimensioni con cui era uscito in mare si è rovesciata a causa del maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto sulla battigia, a Pellaro, nella parte meridionale della città.

Ad esser colpita pesantemente dal maltempo è stata l'intera provincia Reggina, in particolare la situazione più critica si è verificata a Scilla. La città è stata vittima di un violento nubifragio che in appena un'ora ha scaricato al suolo più di 100 litri di pioggia per metro quadrato, allagando strade e abitazioni. Alcune zone sono state invase da acqua e fango e per poco tempo si è assistito a scene da alluvione con autovetture spostate dalla forza dell’acqua. Alcune abitazioni sono state fatte evacuare per precauzione anche se fortunatamente non si registrano feriti. Il maltempo ha causato anche una frana sulla statale 18 nel tratto tra Scilla e Bagnara Calabra che è stato chiuso al traffico.

Numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco ed è stato necessario anche l'impiego di militari dell'Esercito. "Come Città Metropolitana, in sinergia con la Protezione Civile, l'Esercito e il Comune di Scilla, abbiamo predisposto un intervento di messa in sicurezza delle zone più a rischio e adesso la situazione è in via di definizione", ha spiegato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.